Bram (33) zit met vriendin vast in Kroatië: "Ik zal al te laat komen op de eerste dag van mijn nieuwe werk. Bedankt Ryanair"

Emblem Een koppel uit het Antwerpse Emblem houdt door Ryanair een kater over aan zijn romantische trip naar Venetië. Bram Wittevronghel (33) en Ines Lambrechts (25) kregen een dag voor vertrek te horen dat de heenvlucht geannuleerd was. Ze boekten zelf een nieuwe en toen ze gisteren aankwamen, stak er een bericht in hun mailbox dat ook de terugvlucht niet doorging. "We kunnen ten vroegste maandag terug en dat is net de eerste dag op mijn nieuwe werk. Ik heb al moeten bellen dat ik later kom", aldus Bram.

Het koppel zou normaal gezien zondag vertrekken richting Venetië Treviso, maar zaterdag kwam het bericht dat de vlucht niet doorging. "We hebben het heft in eigen handen genomen en zelf een nieuwe heenvlucht geboekt, want onze terugvlucht zou wel nog doorgaan", aldus Bram.



Het werd uiteindelijk een vlucht naar het Kroatische Pula. "We waren van plan om op Venetië te vliegen en dan een overzetboot te nemen, want we verblijven in Rovinj", gaat hij verder. "Nu waren we meteen in Kroatië en zouden we pas op de terugreis Venetië zien. De overzetboor was al geboekt - 150 euro per keer - en dat geld waren we wel kwijt. Maar we besloten het niet aan ons hart te laten komen."

Maar toen ze net geland waren, zat er een nieuwe mail van Ryanair in hun mailbox. Daarin stond dat nu ook hun terugvlucht geannuleerd was. "En opnieuw moesten we zelf op zoek naar een oplossing. We kunnen ten vroegste maandag terugvliegen vanop Pula. Gelukkig konden we ons hotel in Venetië die laatste avond nog gratis annuleren, maar we moeten wel drie nachten extra boeken in onze flat in Rovinj, aan 50 euro per nacht", aldus Bram.



En dat is nog niet alles. "Ik zal ook het doopfeest van mijn petekindje zaterdag missen - we waren normaal gezien vrijdag terug - en ik heb al naar mijn nieuwe baas moeten bellen dat ik maandag op mijn eerste dag te laat zal komen. Heel vervelend", aldus Bram. "Vandaag zijn we ook een hele dag kwijtgeraakt met bellen en proberen een formulier in te vullen op de website van Ryanair. Maar de telefoon wordt niet opgenomen en de website geeft elke keer een foutmelding, dus we raakten geen stap verder. We hebben dan maar de site van de ECC - het Europees ConsumentenCentrum - geprobeerd en daar hebben we wél een klacht kunnen indienen."