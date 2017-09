Michel: "Uitspraak Trump geen oplossing"

Door: redactie

Premier Charles Michel vindt de straffe uitspraken van president Trump over Noord-Korea op de VN-vergadering geen oplossing. "Integendeel, dit helpt niet om tot een oplossing te komen", klinkt het in een reactie aan VTM NIEUWS. Trump dreigde er in zijn toespraak mee Noord-Korea volledig te vernietigen als ze op deze manier blijven voortdoen. "We moeten rustig blijven en koelbloedig zijn", aldus Michel. "De logica van de politieke dialoog tussen verschillende internationale partners, zoals China, staat voorop. Het moet mogelijk zijn om een samenwerking te vinden in de belangen van iedereen." Donald Trump haalde vanmiddag opnieuw hard uit naar het Noord-Koreaanse regime tijdens zijn toespraak op de VN-vergadering. Hij verklaarde dat "Rocket Man" Kim Jong-Un bezig is aan een zelfmoordmissie. "Als Noord-Korea doorgaat met het negeren van VN-resoluties, zal de VS optreden zonder aarzelen en zullen we het land totaal vernietigen."