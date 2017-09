Trump dreigt in VN-toespraak om Noord-Korea "volledig te vernietigen"

Door: ESA

De Verenigde Staten zullen "genoodzaakt zijn Noord-Korea totaal te verwoesten", tenzij Pyongyang zijn nucleaire wapenrace opgeeft. Daarvoor heeft Amerikaans president Donald Trump vandaag gewaarschuwd tijdens zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN. Zoals verwacht greep de president zijn optreden aan om de lidstaten op te roepen extra druk te zetten op het Noord-Koreaanse regime.

Na een kwartier viel het woord Noord-Korea voor het eerst. ''We hebben geen keuze, behalve Noord-Korea volledig te vernietigen", aldus Trump. "Rocket Man (Kim Jong-un, red.) is op een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime." Trump benadrukte wel dat hij hoopt dat die vernietiging niet nodig is. "Maar Noord-Korea moet beseffen dat denucleairisatie de enige optie is."



"De Verenigde Staten zijn klaar en bereid, maar hopelijk zal het niet nodig zijn. Daar zijn de Verenigde Naties voor." Het is voor Trump duidelijk: elke samenwerking met Noord-Korea moet gestopt worden, "tot het vijandige gedrag stopt". Trump verklaarde dat het tegen het belang van de wereld was dat "de bende criminelen" (Noord-Korea, red.) over raketten en nucleaire wapens beschikken.



De Amerikaanse president verklaarde ook dat de VS alleen zou handelen indien nodig. Hij benadrukte dat zijn eerste verantwoordelijkheid bij de Amerikanen lag, maar zei ook dat de VS "altijd een goede vriend van de wereld en vooral van zijn bondgenoten" zou zijn.



