19/09/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

De regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft in een toespraak gezegd dat alle Rohingya veilig naar haar land kunnen terugkeren. Ze zei wel dat ze niet goed begrijpt waarom de mensen blijven vluchten. In de speech veroordeelde ze ook alle inbreuken op de mensenrechten. De helft van de bevolkingsgroep is naar buurland Bangladesh gevlucht, omdat de Rohingya worden aangevallen door het leger.