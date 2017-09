Inbrekers stelen Gestapo-spullen uit Berlijns politiecommissariaat

EB

19/09/17 - 13u45 Bron: DPA, Belga

Inbrekers hebben in Berlijn uitgerekend een politiecommissariaat als doelwit gekozen. Ze stalen er antiquiteiten uit een politiemuseum dat in het gebouw gehuisvest is, zo bericht Die Welt. Het gaat om dienstonderscheidingen zoals erelintjes, Gestapo-legitimatiepenningen en politiehelmen.