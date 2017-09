Door: redactie

Orkaan Maria is opnieuw krachtiger geworden en is terug een orkaan van categorie vijf, nadat de orkaan eventjes was afgezwakt tot categorie vier. Maria raast momenteel recht op Puerto Rico af, dat twee weken geleden ook al getroffen werd door orkaan Irma.