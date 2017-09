Vetberg in Londense riool wordt omgezet in biodiesel

EB

19/09/17 - 11u54 Bron: DPA

Drie jaar geleden moest al eens een 'vetberg' verwijderd worden uit de Londense riolen. © afp.

De 130 ton zware vetberg die onlangs in het Londense rioleringssysteem werd aangetroffen, wordt omgezet in biodiesel. Dat heeft watermaatschappij Thames Waters vandaag meegedeeld.

De enorme, 250 meter lange prop uit doeken, luiers en verhard kookvet verstopt een afwateringskanaal in de wijk Whitechapel. Even was er sprake van opname van een deel van de berg in het Museum of London. Er was al naarstig naar een naam gezocht voor het collectieve kunstwerk. Suggesties op Twitter: 'Fatty McFatberg'en 'Fat the Ripper'.



Een derde van de weinig smakelijke blubber is inmiddels verwijderd. Thames Waters gaat ervan uit dat het stinkend goedje over drie weken volledig verwijderd zal zijn. De vetberg verandert in ongeveer 10.000 liter biodiesel.