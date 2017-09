Elizabeth was 14 toen ze ontvoerd en 9 maanden lang geslagen en verkracht werd. Nu vertelt ze over die gruwelijke beproeving

Koen Van De Sype

19/09/17 - 11u55 Bron: Daily Mail, Crime Watch Daily

© ap.

"Elke keer dat ik dacht dat het niet erger kon worden, ging hij nog wreder tekeer." Dat zegt de Amerikaanse Elizabeth Smart, die op haar 14de ontvoerd werd en negen maanden lang geslagen en verkracht - soms tot vier keer per dag - door het duivelskoppel Brian David Mitchell en Wanda Barzee. Ze werd uiteindelijk bevrijd en vertelde nu over de duistere gedachten die ze in die periode had.

"Ik probeerde met mijn ontvoerder te redeneren toen hij me het afgelegen pad op dwong", vertelt ze. "'Als je me gaat verkrachten en vermoorden, wil je het dan hier doen zodat mijn ouders mijn lichaam kunnen vinden', zei ik. Maar hij negeerde het. Toen we uiteindelijk bij de kampeerplaats aankwamen waar ze me al die tijd zouden vasthouden, stond zijn vrouw ons al op te wachten."



Tent

Ze smeekte haar man wel om het meisje niet aan te randen. "Maar dat deed hij toch. Daar, op de vloer van de tent. En toen hij klaar was, liet hij me alleen. Ik was gebroken. Het voelde alsof ik nooit meer hersteld kon worden. En elke keer dat ik dacht dat het niet erger kon worden, ging hij nog wreder tekeer. Hij bond me soms vast aan een boom en drogeerde me zelfs." (lees hieronder verder) Brian David Mitchell en Wanda Barzee. © reuters.

Elizabeth werd uiteindelijk gered, nadat ze met haar ontvoerders naar de plaatselijke Walmart was geweest. Iemand in de supermarkt belde de politie en vertelde dat ze de man had gezien wiens foto overal op het nieuws was in verband met de verdwijning van de tiener. "We werden alle drie naar het politiebureau gebracht", aldus Elizabeth, "maar het was pas toen mijn vader de ondervragingskamer in kwam dat ik wist dat mijn beproeving voorbij was." (lees hieronder verder) © afp. © ap.

De uren en dagen na haar bevrijding waren verwarrend, vertelt ze. "Niemand zei me wat er aan de hand was. Het ene moment werd ik verenigd met mijn ouders, het volgende werd ik ondervraagd en daarna lag ik plots in het ziekenhuis, waar ik mijn kleren moest uitdoen en een onderzoek voor verkrachting moest ondergaan. Ik herinner me nog dat ik dacht 'Wat is er toch aan de hand?' toen ze bezig waren."



Dood

Ze vertelde nu ook over de duistere gedachten die ze tijdens haar gevangenschap had. "Ik had het gevoel dat ik dood beter af was geweest", zegt ze. "Het was het ergste wat me toen had kunnen overkomen. Alles was beter dan elke dag die verkrachtingen te ondergaan. Had er een makkelijke uitweg geweest, dan denk ik dat ik hem genomen had." (lees hieronder verder) Elizabeth net na haar bevrijding. © ap. © reuters.