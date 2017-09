Agent die verpleegster hardhandig aanpakte eerder al berispt voor lastigvallen vrouwelijke collega

© ap.

De agent uit de staat Utah die brutaal een verpleegster in de boeien sloeg omdat die - nochtans terecht - weigerde dat er bloed werd afgenomen van haar bewusteloze patiënt, kreeg eerder al eens een blaam. Jeff Payne was een paar jaar geleden op "ernstige en volhardende wijze" handtastelijk met een vrouwelijke collega.

Uit documenten van het onderzoek naar zijn gewelddadige aanpak van een verpleegster blijkt dat Jeff Payne niet aan zijn proefstuk toe was. In 2013 werd de agent beschuldigd van seksuele intimidatie. Het ging om verscheidene ernstige feiten van ongewenst lichamelijk contact met een vrouwelijke collega. Payne kwam er toen vanaf met een berisping. Toch een probleem voor zijn dossier, geeft zijn advocaat, Greg Skordas toe, maar die benadrukt dat het maar één incident is in een verder geslaagde 27-jarige carrière.



Het was wel niet het eerste, want in 1995 was er al eens een klacht binnengelopen tegen Payne vanwege de verkeerspolitie van Utah. Ook toen zou Payne zich tegenover zijn collega's misdragen hebben. Hij kreeg een schorsing van twee weken zonder wedde.



De feiten tegen verpleegster Alex Wubbels dateren van 26 juli. Payne arresteerde Wubbels toen, met de goedkeuring van zijn aanwezige overste James Tracy, omdat zij zonder gerechtsbevel niet wou toelaten dat er een bloedafname werd gedaan bij haar bewusteloze patiënt. Juridisch had Wubbels helemaal gelijk en de politie van Salt Lake City verontschuldigde zich voor de arrestatie, nadat de harde beelden ervan viraal gingen.



Payne en Tracy werden op verplicht betaald verlof gestuurd. Het interne onderzoek legde al bloot dat ze meer dan één regel aan hun laars lapten. Ze riskeren beiden ontslag.

