Openbaar Ministerie in beroep tegen 'te milde' straf voor Oscar Pistorius

19/09/17 - 10u51 Bron: Belga

Oscar Pistorius. © reuters.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Zuid-Afrika wil naar eigen zeggen in beroep gaan tegen de celstraf die atleet Oscar Pistorius is opgelegd wegens het ombrengen van zijn vriendin. Dat meldt het Britse SkyNews.

Pistorius (30) heeft vorig jaar in beroep zes jaar cel gekregen voor het doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp in de Valentijnsnacht van 2013. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat het per vergissing was omdat hij dacht met een inbreker in zijn woning te doen te hebben.



Het is de tweede keer dat het OM in beroep gaat tegen een veroordeling van 'Blade Runner'. Het vindt de straf "te mild" en wil de vroegere atleet minimaal vijftien jaar achter de tralies.



In eerste instantie was 'Blade Runner' tot vijf jaar veroordeeld wegens "onvrijwillige moord". Dat vonnis werd vorig jaar na beroep van het OM omgezet in "moord". Het Hoge Hof van Beroep in Bloemfontein zal het nieuwe beroep op 3 november onderzoeken.