Krokodillen doden twee mensen in Indonesië

In Indonesië zijn twee mensen slachtoffer van krokodillen geworden, zo heeft de politie van de oostelijke provincie Kalimantan vandaag meegedeeld. Het gaat om een zestienjarige jongen en een sjamaan.

De jongen baadde vrijdag in de rivier Muara Jawa in Kutai Kartanegara toen een krokodil hem aanviel. Sindsdien was de tiener vermist.



De volgende dag deed een sjamaan-genezer een ritueel in de waterloop om de jongen terug te vinden. Maar ook hij werd door een krokodil meegesleurd.



Hulpverleners hebben de twee lijken zondag gevonden. De lichamen waren nog intact wat erop wijst dat het tweetal na te zijn meegesleurd verdronken is.