Suu Kyi wil Rohingya laten terugkeren: "Wij veroordelen alle schendingen van de mensenrechten"

Door: redactie

19/09/17 - 07u08 Bron: Belga

© epa.

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is bereid om alle Rohingya uit Bangladesh terug te laten keren. De regering is klaar om het verificatieproces daartoe op te starten, zei ze in een live op tv uitgezonden speech voor diplomaten in de hoofdstad Naypyidaw. Daarnaast zei ze ook "grote spijt" te hebben voor de vele burgers die "zijn ingesloten" door het geweld.