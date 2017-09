Australië wil Rohingya-vluchtelingen duizenden dollars betalen voor terugkeer

Bewerkt door: ib

19/09/17 - 05u45 Bron: Belga

Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh strekken hun handen uit naar hulpgoederen in een vluchtelingenkamp. © reuters.

De Australische regering belooft aan vluchtelingen van de Rohingya die in asielcentra zitten op Papoea-Nieuw-Guinea, duizenden dollars als ze terugkeren naar Myanmar, het Zuidoost-Aziatische land waar ze opgejaagd worden door de regering. Dat schrijft The Guardian vandaag.

Australië werd vorig jaar al veroordeeld door het hooggerechtshof in Papoea-Nieuw-Guinea omdat het vluchtelingen vasthoudt in detentiecentra op het eiland Manus, waar al meermaals inbreuken op de mensenrechten werden vastgesteld. De regering heeft ondertussen beloofd dat ze het detentiecentrum tegen eind oktober van dit jaar zal sluiten.



Om dit proces te versnellen, zouden overheidsvertegenwoordigers tot 25.000 Australische dollar (ongeveer 16.600 euro) aan Rohingya aanbieden opdat ze terug naar huis zouden keren. Dat zeggen zeven verschillende Rohingya aan de krant.



Opgejaagd

De Rohingya, een moslimminderheid die in het westen van Myanmar leeft, worden al enkele weken opgejaagd door het regeringsleger nadat rebellen enkele aanvallen uitvoerden op politiekantoren in de staat Rakhine. Ondertussen zijn al meer dan 400.000 mensen naar buurland Bangladesh gevlucht, waar ze verblijven in mensonterende omstandigheden.



De situatie van de Rohingya zal deze week tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York worden besproken. De Britse minister voor Buitenlandse Zaken Boris Johnson en de Amerikaanse ambassadeur voor de VN Nikki Haley hadden gisteren een ontmoeting met de veiligheidsadviseur van het regime in Myanmar.



De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is overigens niet afgereisd naar New York.