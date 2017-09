Amerikaanse Senaat keurt forse verhoging van defensiebudget goed

Bewerkt door: ib

19/09/17 - 03u31 Bron: Belga

Meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell (midden) met de Republikeinse Senatoren John Barrasso en John Cornyn (rechts). © epa.

De Amerikaanse Senaat heeft met een overweldigende meerderheid maandag een wet goedgekeurd die 700 miljard dollar (585 miljard euro) in het budget voor defensie-uitgaven zou pompen. Slechts 8 senatoren stemden tegen, 89 zetten het licht op groen. Het bedrag ligt 5 procent hoger dan de 668 miljard dollar die president Donald Trump had geëist.

Concreet voorziet de 'National Defense Authorization Act' voor het begrotingsjaar 2018, dat begint op 1 oktober, in 640 miljard dollar (535 miljard euro) dat wordt toegevoegd aan het budget van het Pentagon, terwijl nog eens 60 miljard dollar (50 miljard euro) wordt vrijgemaakt voor operaties in het buitenland. Het gaat om verhoging van het budget met 15 procent ten opzichte van 2016 - het laatste jaar onder president Barack Obama - en met 6 procent ten opzichte van 2017.



Nieuwe gevechtsvliegtuigen

Het toegenomen budget moet volgens de Senatoren onder meer dienen om 94 nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35 aan te kopen - 24 meer dan Trump er heeft gevraagd - en om te investeren in het raketafweersysteem.



Overeenstemming

In juli stemde ook het Huis van Afgevaardigden - het lagerhuis van het Congres - al zijn eigen versie van een wet voor het defensiebudget. Het stelde het bedrag voor 2018 vast op 696 miljard dollar. Beide kamers moeten nu overstemming bereiken over het toe te kennen budget. Dan wordt de wet overgemaakt aan Trump, die er zijn handtekening onder moet zetten.