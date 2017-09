Jill Peeters helpt VN nadenken over klimaat

Door: redactie

18/09/17 - 22u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Morgen begint in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Verschillende wereldleiders komen bij elkaar om de agenda voor het komende jaar op te stellen. Een opvallende Belgische gast is VTM-weervrouw Jill Peeters. Zij werd door de VN geselecteerd om deel te nemen aan een denktank rond klimaatbeleid. "Ik ben hier om de weermannen en weervrouwen te vertegenwoordigen", zegt Jill Peeters. "De VN zet klimaatbeleid hoog op de agenda. Dat is ook nodig, want als dit probleem niet wordt opgelost, valt er nog weinig anders op te lossen. Net daarom hebben ze een denktank opgesteld die het klimaatbeleid moet bijstaan en daarvoor hebben ze mij geselecteerd."