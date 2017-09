Nieuwe betogingen in Amerikaanse stad St. Louis na vrijspraak politieagent

Bewerkt door: IVI

18/09/17 - 20u35 Bron: Belga, Reuters

De moeder van Anthony Lamar Smith stapt samen met vrienden en familie mee in de betoging tegen de vrijspraak van de ex-agent. © reuters.

In de centrale Amerikaanse stad St.Louis hebben voor de vierde opeenvolgende dag mensen betoogd tegen de vrijspraak van een politieagent die in 2011 een zwarte jongeman heeft gedood.

Honderden mensen stapten arm in arm door de straten van de stad, tot aan het gemeentehuis. De betoging is deze keer rustig verlopen. De afgelopen dagen zijn verschillende manifestaties uit de hand gelopen. Het kwam meermaals tot een confrontatie tussen politie en betogers, verschillende politieagenten raakten daarbij gewond. Meer dan 80 mensen werden gearresteerd.



Vrijdag werd Jason Stockley, een blanke ex-agent, vrijgesproken van de moord op een Afro-Amerikaanse verdachte in december 2011. Volgens Stockley had hij de 24-jarige Anthony Lamar Smith uit zelfverdediging doodgeschoten na een achtervolging. De ex-agent werd vorig jaar gearresteerd en beschuldigd van moord omdat hij zou geknoeid hebben met bewijsmateriaal. Zo zou hij een wapen in de wagen van Smith gelegd hebben. Ook zou hij niet uit zelfverdediging de ongewapende jongeman hebben neergeschoten.