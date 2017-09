Trump aan vooravond top: "VN werkt slecht"

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump wil de Verenigde Naties hervormen, want hij vindt de organisatie te duur, niet efficiënt en onbekwaam. Het zijn harde woorden, die hij uitspreekt niet toevallig aan de vooravond van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN die morgen in New York begint. Trump gaat daar voor het eerst speechen, maar de toon is dus al gezet. Vier dagen lang is Trump in New York, zijn thuisstad, voor de algemene vergadering van de VN. De president vindt de VN niet efficiënt genoeg en wil dat de organisatie dringend hervormt. "Het budget van de VN is gestegen met 140 procent en het aantal personeelsleden is meer dan verdubbeld sinds 2000. Toch zien we de resultaten niet groeien samen met die investeringen. Daarom bevelen we de secretaris-generaal aan om meer op mensen te focussen en minder op bureaucratie", klinkt het bij Trump. De hoge kosten zijn volgens Trump niet eerlijk verdeeld. Hij beweert dat de VS met 22 procent van het werkingsbudget het meeste bijdraagt. En China bijvoorbeeld maar een goeie twee procent. 128 van de 193 VN-leden hebben het hervormingsvoorstel al ondertekend. De komende dagen hoopt Trump nog meer landen te overhalen.