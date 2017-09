Fikse stijging in aantal Turken dat asiel wil in Duitsland

kv

18/09/17

Het aantal Turken dat asiel vraagt in Duitsland is in een jaar tijd flink toegenomen. De Duitse autoriteiten kregen tussen januari en augustus ruim 4400 asielaanvragen van Turkse burgers. Dat waren er volgens het Duitse bureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) in dezelfde periode in 2016 nog 2836.