Truck met gasflessen ontploft op Franse autoweg

EB

18/09/17 - 20u08 Bron: France Soir

© Twitter.

video Een vrachtwagen geladen met gasflessen is vanmiddag ontploft op de Franse autoweg Route Nationale 10. Bij de brand die erop volgde, vatte ook de begroeiing naast de rijbaan vuur. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. Als bij wonder raakte niemand gewond.