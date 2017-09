Cyprus verdiende al 4 miljard aan verkoop van paspoorten aan rijke Russen en Oekraïners

kv

18/09/17 - 19u07 Bron: Belga

© thinkstock.

De Cypriotische regering heeft sinds 2013 al meer dan 4 miljard euro verdiend door het staatsburgerschap te "verkopen" aan superrijken, vooral afkomstig uit Rusland en Oekraïne. In ruil voor investeringen in Cyprus krijgen deze oligarchen het recht te leven en werken in heel Europa. Alleen al vorig jaar reikte Cyprus zeker 400 paspoorten uit op die manier, het zogenaamde gouden visa-systeem. Dat schrijft The Guardian. Onder de oligarchen die van het systeem gebruik maakten, bevinden zich ook namen die van corruptie beschuldigd worden.

Een gelekte lijst van de honderden namen die van het systeem profiteerden, bevat prominente zakenmensen en personen met een grote politieke invloed, schrijft The Guardian, die de lijst kon inkijken. Het gaat onder meer om een voormalig parlementslid in Rusland, de oprichters van Oekraïnes grootste commerciële bank en een miljardair die zijn fortuin verdiende door te gokken. Het is de eerste keer dat een lijst wordt onthuld van de superrijken die de Cyrpiotische nationaliteit kregen. Lees ook Amerikanen en Canadezen mogen ook in toekomst visumvrij EU binnen

Turkse reizigers extra gecontroleerd bij vertrek naar buitenland

Cyprus voorkomt aanslag op Joodse doelen in Europa

"Absoluut immoreel" De krant merkte verder op dat deze lijst vragen doet rijzen over de veiligheidschecks die deze Cyprioten-in-spe moeten ondergaan. Europarlementsleden hebben al enkele keren de alarmbel geluid over het groeiende succes van de praktijk. Portugees europarlementslid Ana Gomes noemt de gouden visa's "absoluut immoreel en pervers".



Ook in Portugal kunnen superrijken de nationaliteit kopen. Gomes zegt dat ze al verschillende keren de Portugese lijst probeerde te bemachtigen, maar zonder succes. Het Europees parlement zal later dit jaar nog debatteren over de kwestie, en de Europese Commissie bestelde een eigen onderzoek.

Geen talenkennis vereist Voor 2013 werd het staatsburgerschap in Cyprus toegekend door ministers op eerder willekeurige basis. Sinds 2013 moeten geïnteresseerden 2 miljoen euro in eigendommen hebben of 2,5 miljoen in bedrijven of staatsobligaties. Het is niet nodig de taal te kennen of in Cyprus te wonen - een keer elke zeven jaar het land bezoeken volstaat.