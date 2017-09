Ongeneeslijk zieke burgemeester Amsterdam legt ambt neer: "Zorg goed voor elkaar, vaarwel"

EB

Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, is uitbehandeld tegen longkanker. © anp.

De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, heeft zich ziek gemeld bij de commissaris van de Koning, Johan Remkes. Van der Laan heeft vandaag van zijn artsen te horen gekregen dat hij is uitbehandeld, zo schrijft hij in een brief aan alle Amsterdammers. Van der Laan (62) heeft longkanker. Plaatsvervangend burgemeester Kajsa Ollongren neemt zijn taken voorlopig waar.