Legendarisch magazine Rolling Stone zoekt koper

Door: ESA

18/09/17 - 17u33 Bron: New York Times

Oprichter Jann Wenner © epa.

De oprichter van het magazine Rolling Stone verkoopt zijn meerderheidsbelang bij het magazine. "Ik denk dat het tijd is dat jonge mensen het overnemen", zei oprichter Jann Wenner aan New York Times.

Het legendarische magazine zag het daglicht in 1967. De toen 21-jarige Wenner en zijn vriend Ralph Gleason konden geld bij elkaar schrapen om het magazine op te starten samen met jonge journalisten. Aan de vooravond van het 50-jarig bestaan van Rolling Stone, verkoopt Wenner zijn meerderheidsbelang van 51%.



Wenner geeft in een interview met New York Times toe dat de uitgeverswereld heel anders en moeilijker is dan 50 jaar geleden. Nu hoopt de oprichter om een koper te vinden die de visie van het magazine begrijpt. Als het mogelijk is, zou hij bij het blad betrokken willen blijven.