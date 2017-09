Veiligheidsmuur van 20 miljoen moet Eiffeltoren beschermen tegen aanslagen

Bewerkt door: ADN

Terreurdreiging Arbeiders zijn vandaag begonnen met de voorbereidingswerken voor een nieuwe glazen muur en hek om de Eiffeltoren in Parijs te beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen.

De maatregelen zijn bedoeld om de tijdelijke metalen omheining te vervangen, die in 2016 rond het iconische bouwwerk werd geplaatst naar aanleiding van het Europees voetbalkampioenschap. Tot de plannen die in maart door het stadsbestuur werden goedgekeurd, behoren kogelvrije glazen wanden, die langs de twee kanten van de toren parallel met de Seine worden opgetrokken. De andere twee kanten worden beschermd door een metalen omheining ontworpen naar de vorm van de toren. De veiligheidsmuur, die zo'n 20 miljoen euro zal kosten, zou tegen de Franse nationale feestdag van 14 juli 2018 klaar moeten zijn. De muur zou volgens eerdere persberichten 2,5 meter hoog worden. Het plan maakt deel uit van een investeringsprogramma voor de Eiffeltoren, waarin de komende 15 jaar 300 miljoen euro zal gestoken worden. Ook de ingang en de liften worden vernieuwd.

De in 1889 gebouwde Eiffeltoren was in 2016 met bijna 6 miljoen bezoekers de op drie na populairste bezienswaardigheid van Parijs.



De Franse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen rond de voornaamste toeristische trekpleisters van de hoofdstad opgeschroefd na de aanslagen van Parijs, Nice en elders in het land waarbij sinds begin 2015 meer dan 230 mensen werden vermoord. Dit jaar werden al verschillende keren patrouillerende politiemensen op dergelijke sites aangevallen. Een agent kwam in april bij een dergelijke aanval op de Champs-Elysees om het leven.



Vorige maand trachtte een met een mes gewapende man de veiligheidscontrole aan de Eiffeltoren met geweld te doorbreken, maar hij kon snel overmeesterd en ontwapend worden. De verdachte die door de politie ter plekke in de boeien werd geslagen, werd naar een psychiatrisch ziekenhuis verwezen, waar hij eerder al werd behandeld.