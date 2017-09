Politie Zanzibar 'jaagt' op homo's

KVE

De politie op het Tanzaniaanse eiland Zanzibar wil op homoseksuelen "jagen'' en ze voor het gerecht brengen. Politiecommandant Hassan Ali Nasri heeft dit vandaag verklaard.

De politie pakte vrijdag twintig vermeende homoseksuele mannen en vrouwen op die deelnamen aan een workshop over gezondheidszorg. Ze zijn inmiddels allen op borgtocht vrijgelaten, zei Nasri.



Homoseksualiteit is in Tanzania wettelijk verboden, maar wordt in de regel niet strafrechtelijk vervolgd.



Zanzibar is een autonoom deel van Tanzania en heeft een overwegend islamitische bevolking. Het eiland geldt als maatschappelijk behoudender dan het vasteland.