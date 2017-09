Wilde olifanten vertrappelen Rohingya-vluchtelingen van 2 en 55 jaar

EB

Twee Rohingya-vluchtelingen werden gedood door wilde olifanten, die over hun tijdelijk kamp walsten in een afgelegen heuvellandsschap in het zuidoosten van Bangladesh. Dat deelde de politie mee. De kudde olifanten vertrappelde na middernacht het geïmproviseerde kamp in Madhurchhara, 30 kilometer bezuiden het district Cox's Bazar. Bij het incident werden een 2-jarig kind en een 55-jarige man gedood.