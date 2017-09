Campuspolitie schiet student dood in VS

Door: ESA

18/09/17 - Bron: The Guardian

Scout Schultz © rv.

Aan de Georgia Institute of Technology in Atlanta heeft een campusagent student Scout Schultz (21) doodgeschoten. De agent dacht dat de student een mes vasthield schrijft The Guardian.

De agent riep Schultz toe om het mes te laten vallen. Daarop deed de student 2 stappen vooruit, waarna de agent schoot. Schultz werd naar het ziekenhuis gebracht waar die later overleed. Achteraf bleek dat het mes eigenlijk een multitool was, waarbij geen van de onderdelen uitgeklapt was.



De moeder van Schultz begrijpt niet dat de politie moest schieten, in plaats van bijvoorbeeld pepperspray of een taser te gebruiken. Volgens haar was haar oudste kind een goede student en een perfectionist, ondanks het feit dat die aan een depressie leed.



Schultz was een holebi-activist op diens universiteit. De student wou niet aangesproken met de voornaamwoorden 'hij/zij' of 'hem/haar', maar wel met de genderneutrale voornaamwoorden 'they' en 'them' (zij en hen/hun).