Minder Noord-Koreanen slagen erin te vluchten door verscherpte grensbewaking

18/09/17 - 15u42 Bron: Telegraph, BBC

© epa.

Het aantal Noord-Koreanen dat met succes ontsnapte naar buurland en aartsvijand Zuid-Korea is de eerste acht maanden van het jaar met 12,7 procent gedaald. Pyongyang heeft de inspanningen om vluchters tegen te houden nog opgedreven. Net als China.

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Unificatie slaagden 780 mensen er tussen januari en augustus in het dictatoriale regime van Noord-Korea veilig te ontvluchten. Dat is een opmerkelijke daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wie wil vluchten via de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea's - de zwaarst bewaakte grens ter wereld - moet onder meer landmijnen en machinegeweren trotseren.



Niet alleen Noord-Korea zelf doet méér om 'overlopers' te stoppen, ook buurland China heeft de grenscontroles opgevoerd. China stuurt ook meer en meer gevluchte Noord-Koreanen terug naar hun land van oorsprong. Volgens mensenrechtenorganisaties zou China minstens 41 vluchtelingen hebben vastgehouden in juli en augustus, ook al mochten ze van Seoel gewoon doorreizen naar Zuid-Korea. Gevreesd wordt dat die Noord-Koreanen gerepatrieerd zullen worden.



Strafkampen

Met alle gevolgen vandien. Wie als 'overloper' terugkeert naar Noord-Korea, krijgt zware straffen. Ze komen terecht in werkkampen of in gevangenissen voor politieke tegenstanders, waar ze volgens Human Rights Watch gefolterd en uitgehongerd worden en onvoldoende medische verzorging krijgen. Naar schatting zitten zo'n 100.000 Noord-Koreanen vast in zulke gewelddadige gevangeniskampen, waar volgens Amnesty International ook openbare executies plaatsvinden.



Wanhoop groeit

57 procent van alle Noord-Koreanen die tot in Zuid-Korea geraakten, waren boeren of arbeiders, die vermoedelijk vluchtten door armoede. Maar het valt ook op dat het aantal overlopers uit de bevoorrechte klasse van de Noord-Koreaanse maatschappij, zoals ambtenaren en soldaten, nog wel laag is (3,5%) maar toch gestegen is. Dat zou erop wijzen dat de ontevredenheid en de wanhoop in het Noorden van het Koreaanse eiland toenemen. Zo gaven in juni drie Noord-Koreaanse soldaten zich bij de gedemilitariseerde zone over aan hun Zuid-Koreaanse collega's.



Volgens Seoel liepen in totaal al meer dan 30.000 noorderburen over naar Zuid-Korea sinds het einde van de Koraanse oorlog in 1953. De meesten van hen vluchtten via China, dat de langste grens heeft met Noord-Korea.