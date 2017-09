Indonesische politie rolt internationaal pedofilienetwerk op

Bewerkt door: ESA

18/09/17 - 14u16 Bron: Belga

De Indonesische politie heeft drie mannen gearresteerd die deel uitmaken van een pedofilienetwerk dat beelden van kinderseks online aanbood. Dat zei politiewoordvoerder Argo Yuwono maandag in Jakarta. "Ze behoren tot een internationaal netwerk dat in 49 landen opereert".

De politie ontdekte 750.000 foto's en videofilms over kindermisbruik in hun online berichtenverkeer op WhatsApp en Telegram. De Indonesische politie werkte samen met de FBI en het Amerikaans ministerie van Binnenlandse Veiligheid om pedofilienetwerken op te sporen die op het internet actief zijn.



De regering van president Joko Widodo heeft beloofd op pedofilie harder aan te pakken. Vorig jaar vaardigde de president een decreet uit waarin wordt toegestaan dat aanranders van kinderen chemisch gecastreerd worden. Het decreet voorziet ook dat kinderverkrachters de doodstraf kunnen krijgen of tot levenslange gevangenistraf kunnen veroordeeld worden.