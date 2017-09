Opnieuw rellen in Saint Louis

Door: redactie

In de Amerikaanse stad Saint Louis in zijn er voor de derde dag op rij rellen geweest. Aanleiding was een vreedzaam protest tegen de vrijlating van een blanke agent die een zwarte man had doodgeschoten. De politie arresteerde meer dan tachtig relschoppers. In 2011 schoot een blanke agent een zwarte man dood die verdacht werd van drugsfeiten. Achteraf zei de agent dat hij de man uit zelfverdediging had neergeschoten, maar volgens de aanklagers had het slachtoffer geen wapen. Toch werd de agent vorige week vrijgelaten. Voor de derde dag op rij monden vreedzame betogingen 's avonds uit op rellen. Omdat de betogers niet uit vrije wil wouden vertrekken, gebruikten de agenten pepperspray om de betoging te breken. Bij het geweld werden meer dan tachtig demonstranten opgepakt. Er worden vandaag opnieuw betogingen verwacht.