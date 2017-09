Door: ESA

Archiefbeeld: Stanislav Petrov © wfa.

Stanislav Petrov is op 77-jarige leeftijd overleden in Moskou. De Rus voorkwam mogelijk een kernoorlog in 1983 toen een radarmelding foutief aangaf dat de VS een nucleaire raket stuurde. Petrov, die een technisch defect vermoedde, waarschuwde zijn oversten niet.