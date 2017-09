Vrouw vecht wildplasboete aan: "Op je hurkje zitten in een steegje doe je écht niet voor de lol"

Victor Schildkamp

Geerte Piening vecht morgen voor de rechter in Amsterdam haar wildplasboete aan. © Jean-Pierre Jans.

De Nederlandse Geerte Piening speelt morgen in Amsterdam de hoofdrol in een gevoelige rechtszaak: ze vecht een boete aan voor wildplassen. Want, waar o waar had zij als vrouw moeten plassen, toen de nood hoog was, 's nachts op het Leidseplein? "Dit was overmacht."

Ik kon nergens meer heen, er was niks meer open. Had ik dan in mijn broek moeten plassen? Of is dat weer openbare dronkenschap Geerte Piening Het heeft haar zelf ook wel verbaasd, de hype die is ontstaan rond de rechtszaak die ze voert tegen de boete van 140 euro die ze kreeg voor wildplassen. "Het is een enorm feministisch ding geworden, dat was nu ook weer niet de bedoeling", zegt Geerte (23). "Aan de andere kant: het is goed dat dit eens wordt aangekaart. Het is toch gênant voor Amsterdam dat je als vrouw nergens terecht kan?"



Het is nota bene alweer 2,5 jaar geleden dat ze haar peperdure behoefte deed, 22 mei 2015 's nachts in Amsterdam, ergens in een steeg. "De Chicago Social Club ging sluiten en of ik daar nu nog even naar het toilet was gegaan of niet, maakt niet uit. Iedereen weet dat, als je wat drinkt, je soms vijf minuten later alweer moet. Zo loopt het soms op zo'n avond. Ik kon nergens meer heen, er was niks meer open. Had ik dan in mijn broek moeten plassen? Of is dat weer openbare dronkenschap?''



Haar vrienden hielden de wacht, en waarschuwden haar toen drie agenten kwamen aanlopen. "Maar ik kon niet meer stoppen", zegt Geerte. De agenten kregen haar in de smiezen. Een heterdaadje. "Wat ik daar deed, vroeg een agent", lacht Geerte. "Dat leek me wel duidelijk. Op dat moment had ik geen zin in discussie. Maar een dag later dacht ik: ja, ho eens, ik ga dit aanvechten."

Pool moet Nederlands leren na vluchtmisdrijf omdat hij het niet kon uitleggen

Gent en Kiev Wat de rechter ook beslist, ik ga hier mee door Geerte Piening Pas nu komt de zaak voor de rechter. Zonder advocaat gaat Piening de strijd aan. Zo ingewikkeld is haar verdediging niet: armen wijd, de rechter aankijken en vragen: wat had ik dán moeten doen? "Ik gooi het op overmacht, uiteraard. Je doet het echt niet voor je lol hè, als vrouw met je broek op je knieën in een steegje zitten."



Hoewel 140 euro betalen vervelend is, is de boete bijna bijzaak geworden. "Wat de rechter ook beslist, ik ga hier mee door", zegt Geerte. "In Amsterdam zijn 35 openbare toiletten voor mannen en twee voor vrouwen. Dat kan toch niet? In tal van Europese steden is het beter geregeld. In Gent, heb ik uitgezocht. Ik ben zelf in Kiev geweest, daar kun je ook gewoon terecht. Kiev?! Dan is het toch gênant voor een toeristenstad als Amsterdam dat vrouwen hier geen kant op kunnen?''