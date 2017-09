Duizenden mensen geëvacueerd in Moskou door aanhoudende bommeldingen

Bewerkt door: ESA

18/09/17

Russische agenten staan voor een afgesloten shoppingcentrum in Sint-Petersburg na een bommelding. © afp.

Al een week worden in de Russische grootsteden anonieme bommeldingen gedaan. Meer dan 9.000 mensen zijn gisteren in veiligheid gebracht. Geen enkele dreiging is echter bewaarheid geworden, klinkt in veiligheidskringen.