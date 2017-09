Deze gebroken moeder kan niet leven zonder het medicijn dat haar zoon het leven kostte

Koen Van De Sype

Een vrouw uit Wales heeft getuigd over een erg tragische situatie in haar leven. Susan Bounds lijdt aan osteoporose (botontkalking) en raakt de dag niet door zonder de krachtige pijnstiller fentanyl. Maar net die was verantwoordelijk voor de dood van haar zoon David (30).

Susan neemt al jaar en dag fentanyl, tegen de pijnlijke aandoening die haar leven beheerst. Ook haar zoon kwam ermee in contact, na een operatie aan zijn elleboog. Hij had die gebroken en had daardoor erg veel pijn. Hij raakte echter in de gevangenis en daar stierf hij op 29 januari 2011. "De dag ervoor ging ik nog op bezoek bij hem en ik herinner me dat hij veel pijn had. Ik had geen idee dat hij het medicijn nam toen hij in de cel zat", vertelt de moeder van twee uit Merthyr nu.

Ze weet ook niet waar hij de vader van drie de pijnstiller haalde. "Hij werd gevonden met zijn hoofd op een tafel", doet ze het verhaal. "Onder zijn voorhoofd zat een stukje aluminiumfolie. Er werd me gezegd dat hij dat gebruikte om de fentanyl te roken. Hij had ook een verfrommelde pleister verborgen in een cellofaanpapier voor hij stierf. Ik werd even verdacht, omdat gedacht werd dat ik hem de pijnstiller had bezorgd. Maar het was gewoon een pijnlijk toeval dat ik die ook gebruikte."



In zijn bloed vonden onderzoekers 7,36 microgram fentanyl, dat is drie keer de normale dosis. De pijnstiller is 50 keer krachtiger dan heroïne en haalde vorig jaar nog de voorpagina's omdat de Amerikaanse zanger Prince er per ongeluk een overdosis van nam. De drug is in het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig en de overheid in Wales houdt die nauwlettend in de gaten. (lees hieronder verder) The heartbroken mum who can't live without the drug that killed her sonhttps://t.co/SRuPtcbjsC pic.twitter.com/avfkhceWIz — Daily Mirror (@DailyMirror) 17 september 2017