Man blaast huis op om moord op zijn vrouw te maskeren

18/09/17 - 04u00

Het verwoeste huis smeult na de explosie nog na. © Twitter: @eddreamsWKOW.

Met groot gevaar voor zijn omgeving heeft een inwoner van de stad Madison in de staat Wisconsin de moord op zijn vrouw proberen te maskeren. De man werd zaterdag gearresteerd nadat hij zijn huis had opgeblazen.

#BREAKING : #Madison Police Chief Koval says Steven Pirus faces "first-degree intentional homicide, arson and endangerment charges." #WKOW pic.twitter.com/UbzY4Xzu4c

De 59-jarige Steven Pirus wordt moord, brandstichting en het in gevaar brengen van de openbare veiligheid ten laste gelegd. In de asresten werd het stoffelijk overschot van zijn 50-jarige vrouw aangetroffen. Volgens de politie is de vrouw weken of mogelijk al maanden geleden met een vuurwapen om het leven gebracht.

Lee-Anne werd het slachtoffer van het gewelddadige gedrag van haar echtgenoot. © rv.

Wat het motief voor zijn daad is, is niet bekend. Het koppel was al ruim twintig jaar getrouwd en had geen kinderen, zo meldt de Wisconsin State Journal. "Het kunnen financiële problemen geweest zijn, of huwelijksproblemen, we sluiten niks uit, aldus de politie.