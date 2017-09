Minstens zes doden bij vliegtuigongeluk in Congo

Bewerkt door: ib

18/09/17 - 01u22 Bron: Belga

De resten van een Boeing 727 die in 2011 verongelukte in Kisangani, in het noordoosten van Congo. Archieffoto. © afp.

In de Democratische Republiek Congo is zaterdag een vliegtuig neergestort. Daarbij zijn minstens zes "buitenlanders" om het leven gekomen. Dat melden de Congolese media vandaag.