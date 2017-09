Buitenlandministers VS en Rusland ontmoeten elkaar aan vooravond van Algemene Veiligheidsraad

Bewerkt door: ib

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley stelde eerder al strenge sancties voor Noord-Korea voor. © reuters.

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zal zondagavond (plaatselijke tijd) zijn Russische collega Sergei Lavrov ontmoeten in New York voor de aanvang van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De ontmoeting werd afgesproken tijdens een telefonisch onderhoud eind augustus toen Rusland en de VS opnieuw op ramkoers lagen; deze keer waren de sluiting of drastische vermindering van ambassades en diplomatiek personeel de spreekwoordelijke druppel.



Myanmar en Noord-Korea

De AV zal beheerst worden door de situatie van de Rohingya in Myanmar en de spanning rond Noord-Korea. Over dat laatste zitten de VS en Rusland ook niet op een lijn. Trump en co willen hardere sancties opleggen aan het regime in Pyongyang. Vladimir Poetin acht de maatregelen die de VS in gedachte hebben ineffici├źnt, al stemde Rusland uiteindelijk wel in met nieuwe maatregelen tegen Noord-Korea tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad afgelopen week. De Amerikaanse voorstellen waren wel afgezwakt.



Poetin zal persoonlijk niet aanwezig zijn in New York waar Donald Trump voor het eerst als president zijn opwachting zal maken en dinsdag de Algemene Vergadering zal toespreken.