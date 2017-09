Tropische storm Maria groeit uit tot orkaan

Bewerkt door: ib

Tropische storm Maria is zondag zover in kracht toegenomen dat er nu sprake is van een orkaan, die afkoerst op de Caribische eilanden Dominica en Guadeloupe. Dat is de laatste voorspelling van het Amerikaans National Hurricane Center.