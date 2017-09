Tropische storm Maria groeit uit tot orkaan en is op weg naar Caraïben

Bewerkt door: ib

Tropische storm Maria is zondag zover in kracht toegenomen dat er nu sprake is van een orkaan, die afkoerst op de Caribische eilanden Dominica en Guadeloupe. Dat is de laatste voorspelling van het Amerikaans National Hurricane Center.

Mocht die uitkomen dan is dat hoopgevend nieuws voor het noordelijker gelegen Sint-Eustatius, Saba en vooral Sint-Maarten, dat zwaar is getroffen door orkaan Irma.



Maria bevindt zich nu ongeveer 225 kilometer ten oostnoordoosten van Barbados en trekt in westnoordwestelijke richting. De windsnelheden namen vandaag toe tot 120 kilometer per uur, wat orkaankracht (categorie 1) betekent.



Volgens het NHC, dat met een onderzoeksvliegtuig ter plaatse is, ligt ook Martinique nog in de gevarenzone. Frankrijk had voor Guadeloupe al een orkaanwaarschuwing afgegeven. De andere bovenwindse eilanden moeten rekening houden met zware regenval.



Orkaanalarm

Het orkaanalarm is van kracht in Saint Kitts en Nevis, Montserrat, de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden, Guadeloupe, Martinique, Antigua en Barbuda en Saint Lucie in de Franse Antillen en Sint Eustatius en Saba in de Nederlandse Antillen.