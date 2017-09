Het moest een onvergetelijke dag worden voor bruidspaar. Maar toen speelde zich onmenselijk drama af

© thinkstock.

Jean Fray glom van trots toen haar oudste dochter Marcia (31) naar het altaar schreed om te trouwen met Nick (32). Haar ogen keken recht naar de camera. Deze vrouw hield van het leven. Ze zat vol energie. Niemand kon toen vermoeden dat er amper een uur later een onnoemelijk drama zou plaatsvinden.

Tijdens de huwelijksreceptie in de Britse Cotswolds stortte Jean plots in en raakte bewusteloos. Ze had een beroerte gekregen. Met spoed werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zou ze nooit meer wakker worden. De volgende dag, op 25 juni, overleed ze.



Nu heeft Marcia voor het eerst verteld over haar noodlottige huwelijksdag afgelopen juni.



"Wat me overeind houdt, is dat mijn mama nog heeft kunnen genieten op haar allerlaatste dag. Ik had ze nog nooit zo gelukkig gezien", zei Marcia.



"Ik heb niet echt afscheid kunnen nemen maar ze wist hoe veel ik van haar hield. We keken allebei uit naar mijn trouwdag. Die herinneringen zal ik blijven koesteren."



"De ceremonie was het gelukkigste moment van mijn leven maar het gebeurde op een dag die zou uitmonden in de triestigste dag van mijn leven", aldus Marcia.



"Hoe de toekomst er voor Nick en mezelf ook mag uitzien, mijn mama zal niet meer in ons leven zijn. Dat is heel hard om te beseffen", besloot ze.