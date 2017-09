IN BEELD: Oktoberfest opent met 600.000 feestvierders

Door: redactie

17/09/17 - 19u27 Bron: Belga

© reuters.

Het bierfestival Oktoberfest in München heeft tijdens het openingsweekend 600.000 feestvierders over de vloer gekregen. Dat hebben de organisatoren zondag bekendgemaakt. Vorig jaar startte het festival met 500.000 bezoekers.

Toni Roiderer, woordvoerder van het festival, omschreef het weekend als "een succesvolle start."



Sinds vorig jaar zijn vanwege verschillende aanslagen in Duitsland de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Zo is het terrein volledig omheind en moet iedereen door de officiële ingang. Bovendien is de aan- en afvoer van leveranciers volledig gescheiden van de bezoekersstroom. Voor de opening hadden alle trucks van de brouwers het terrein al verlaten. Voorts zijn rugzakken sinds vorig jaar niet meer toegelaten. De bezoekers moeten die achterlaten op een bewaarplaats.