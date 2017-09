Meisje (14) verkracht op klaarlichte dag tijdens afschuwelijke aanval in park

Een beeld van de verdachte © Metropolitan Police.

Londen Een veertienjarig meisje is op klaarlichte dag verkracht in een Londens park in Greenwich. Dat meldde de politie die de aanval "afschuwelijk" noemde.

De verkrachting gebeurde op 4 september tussen 9 uur 's morgens en 13 uur in een afgelegen deel van het Avery Hill park.



Scotland Yard heeft foto's vrijgegeven van een man die ze wensen te verhoren in verband met de brutale verkrachting. De verdachte wordt omgeschreven als een zwarte man die vermoedelijk een twintiger is en tenger gebouwd.



"Dit was een verschrikkelijke aanval tegen een kwetsbaar meisje bij daglicht", aldus de Londens politie. "Indien je in de buurt was of iemand zag die voldoet aan de beschrijvingen, dan roepen we je op om contact met ons op te nemen", klonk het.



Het meisje wordt ondertussen bijgestaan door slachtofferhulp. Vooralsnog zijn er geen arrestaties verricht.