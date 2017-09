Guardia Civil neemt 1,3 miljoen brochures van verboden Catalaans referendum in beslag

TMA

De Guardia Civil in Spanje heeft zondag in de buurt van Barcelona bijna 1,3 miljoen brochures, folders en affiches in beslag genomen over het onafhankelijkheidsreferendum, dat door Madrid verboden is. Dat heeft het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.