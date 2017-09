"We hebben samen haar schedel verbrand": vriend Joran van der Sloot doet nieuwe onthulling over moord op Natalee Holloway

Koen Van De Sype



Natalee Holloway, John Ludwick (boven) en Joran van der Sloot (onder). © AP, Reuters, YouTube.

Een vriend van de Nederlandse moordenaar Joran van der Sloot heeft nieuwe onthullingen gedaan over de dood van de Amerikaanse Natalee Holloway (18). John Ludwick deed dat naar aanleiding van een nieuwe documentaire over de zaak, die loopt op de Nederlandse zender RTL5. Hij beweert daarin dat hij samen met Van der Sloot de schedel van de jonge vrouw heeft verbrand in een grot.

In 'The Disappearance of Natalee Holloway' probeert de vader van Natalee Holloway - Dave - samen met privédetective TJ Ward het mysterie van de verdwijning en de dood van zijn dochter op te lossen. Ze was in mei 2005 met vakantie op Aruba toen ze verdween. Ze werd laatste gezien in het gezelschap van Joran van der Sloot. Die zit nu in Peru een celstraf uit van 28 jaar voor de moord op studente Stephany Flores (21). Voor de verdwijning of de dood van Natalee werd hij nooit veroordeeld door een gebrek aan bewijs. De vrouw werd nooit teruggevonden, maar in 2012 wel officieel doodverklaard. Lees ook Jessica (30) was bij Natalee Holloway toen ze 12 jaar geleden verdween en ze doet nu voor het eerst haar verhaal

Geen menselijke resten gevonden op Aruba

Rellen na vrijspraak moord op zwarte man Stephany Flores. © ap.

In aflevering vijf - die vrijdag in Nederland op de buis komt - ontdekken de twee dat John Ludwick iets met de moord te maken heeft. En dat hebben ze te danken aan een vroegere huisgenoot van de man. Tegen hem zou Ludwick gezegd hebben dat Van der Sloot hem 1.500 dollar betaalde om het lichaam van de jonge vrouw op te graven. De huisgenoot zou stiekem een opname gemaakt hebben van het gesprek en speelde die door aan de detective. Daarmee trok die laatste naar Ludwick. Natalee (midden) met twee vriendinnen. © ap. © ap.