NAVO-generaal: "Omstreden legeroefening van Russen is ernstige voorbereiding op grote oorlog"

De grootschalige militaire oefening van Rusland en Wit-Rusland aan de grens met de EU verhit de gemoederen in het Westen. Ook de NAVO reageert bezorgd. Volgens de Tsjechische generaal Petr Pavel kan het manoeuvre gezien worden als voorbereiding op een grote oorlog.

De operatie, 'Sapad-2017' (Westen-2017, nvdr.), is volgens de Russen louter defensief, maar NAVO-bondgenoten spreken van een provocatie. "Rusland toonde zich niet transparant over de militaire oefening", verklaarde Pavel aan persagentschap AP.



"100.000 soldaten"

Volgens Russische bronnen nemen 12.700 soldaten aan de operatie deel maar het zouden er wel 70.000 tot 100.000 kunnen zijn, meende de Tsjechische generaal die voorzitter is van de militaire raad van de NAVO. In die hoedanigheid adviseert hij de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie - momenteel de Noor Jens Stoltenberg - in naam van de Chefs Defensie van de 29 lidstaten over militaire aangelegenheden.



"Wat me nu zien, is een serieuze voorbereiding op een grote oorlog. Als we naar het hele plaatje kijken, moeten we ons zorgen maken omdat Rusland niet transparant is", aldus Pavel