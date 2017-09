Door: redactie

17/09/17

Het is al enkele dagen onrustig in de Amerikaanse stad Saint Louis, na een omstreden uitspraak in een rechtszaak. Er werd vrijdag een blanke politieman vrijgesproken die zes jaar geleden een zwarte man doodschoot. Die uitspraak lokt veel protest uit.