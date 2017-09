Door: redactie

De Britse politie heeft een tweede man gearresteerd in het onderzoek naar de aanslag op de Londense metro van vrijdag. In een metrostel in Parsons Green in Londen ontplofte vrijdag een geïmproviseerde bom. Bij de aanslag, die opgeëist werd door terreurgroep Islamitische Staat (IS), raakten zeker 29 mensen gewond.