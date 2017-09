"Misselijkmakend": vrouw probeert munt te slaan uit verdwijning van Maëlys (9)

avh

Frankrijk is al bijna een maand in de ban van de verdwijning van de 9-jarige Maëlys. Het meisje verdween op 26 augustus op een trouwfeest en sindsdien hoopt het hele land dat ze snel teruggevonden wordt. Maar niet iedereen heeft even goede bedoelingen. Zo probeerde een vrouw munt te slaan uit het drama door zich uit te geven voor de moeder van het meisje.

"Misselijkmakend" "Misselijkmakend", zegt Thierry Leggio, de ontvanger van de mail. "Ik zie veel spammail passeren, maar dit slaat werkelijk alles." Thierry wist meteen dat het om een smerige truc ging, want de moeder van Maëlys heet helemaal niet Yveline Moreau. "Die vrouw heeft mijn e-mailadres ofwel van Facebook gehaald ofwel van de site die opgezet werd om de familie te steunen, waar ik al een reactie op had geplaatst", zegt Thierry, die onmiddellijk de politie verwittigde.



Het is nog onduidelijk wie achter de e-mail zit. De familie van het vermiste meisje is al op de hoogte gebracht met de waarschuwing dat sommigen geld proberen te verdienen aan de verdwijning.