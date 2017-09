Twee doden en twee zwaargewonden bij schietpartij in Duits café

Bewerkt door: ib

17/09/17 - 06u09 Bron: Belga

© epa.

In Traunreut, in de Duitse deelstaat Beieren, heeft zich gisterenavond een schietpartij voorgedaan in een eetcafé. Daarbij vielen twee doden en raakten ook twee mensen gewond, zo meldt de politie. De dader is nog niet gevat.