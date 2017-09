Griekse demonstranten komen op straat tegen Gouden Dageraad

Bewerkt door: ib

17/09/17 - 04u30 Bron: Belga

Gemaskerde demonstranten gooien zelfgemaakte bommetjes naar de politie in Athene. © reuters.

In de Griekse hoofdstad Athene zijn gisteren honderden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de extreemrechtse partij Gouden Dageraad, vier jaar na de moord door een neo-Nazi op een anti-fascistische rapper. Een gelijkaardige betoging vond plaats in de noordelijke stad Thessaloniki.

De demonstranten eisten een verbod op Gouden Dageraad en klaagden de trage gang van het proces tegen het leiderschap van de partij aan. Dat moet zich verantwoorden in verband met de dood van de 34-jarige rapper Pavlos Fyssas in september 2013, die door een Gouden Dageraad-lid werd neergestoken, maar ook in verband met beschuldigingen dat Gouden Dageraad een criminele organisatie is.