U2 en Ed Sheeran gelasten concerten af na rellen in Saint Louis

17/09/17 - 03u45

Een demonstrant van Black Lives Matter houdt een bordje in de lucht. © reuters.

Popartiesten Ed Sheeran en U2 hebben hun geplande concerten in de Amerikaanse stad Saint Louis afgelast. De autoriteiten zeggen de veiligheid van artiesten en bezoekers niet te kunnen garanderen. Gisteren braken rellen uit nadat een blanke politieagent was vrijgesproken van moord op een zwarte verdachte.

U2 tijdens een optreden van 'The Joshua Tree Tour' in Amsterdam. © anp.

Een vreedzaam protest na de vrijspraak op vrijdag ontaardde in botsingen tussen demonstranten en politie. Ongeveer zeshonderd demonstranten liepen vanaf het gerechtsgebouw door het centrum van Saint Louis, en scandeerden "Geen rechtvaardigheid, geen vrede". Sommigen droegen een spandoek met 'Black Lives Matter'.



Toen demonstranten ramen van gebouwen begonnen in te slaan en voorwerpen naar politieagenten gooiden, vuurde de politie met traangas en rubberen kogels. Negen politieagenten raakten gewond en zeker 23 mensen werden aangehouden. Zaterdag gingen mensen opnieuw de straat op. U2 zou zaterdagavond optreden in de Dome at America's Center, met een capaciteit van 70.000 bezoekers.



Mensen die een toegangskaartje hadden gekocht krijgen hun geld terug, meldt Billboard.